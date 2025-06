Ma l’Iran era davvero vicino a sviluppare la bomba atomica?

Da allora, il timore di un’atomica iraniana ha alimentato tensioni e forti scontri diplomatici. Netanyahu ha frequentemente riproposto questa minaccia come una delle principali preoccupazioni di sicurezza nazionale, alimentando un clima di sospetto e confronto. Ma quanto è reale il rischio che Teheran possa realmente sviluppare una bomba nucleare? La risposta, ancora oggi, rimane avvolta in un fitto alone di incertezza e strategia politica.

La possibilità che la Repubblica islamica dell’Iran sviluppi una bomba atomica, da sganciare potenzialmente su Israele, sembra quasi un’ossessione per Benjamin Netanyahu, almeno andando a riguardare gli ultimi trent’anni di dichiarazioni contro il programma nucleare di Teheran. La prima volta che ne parlò in un discorso pubblico fu nel lontano 1992, quattro anni prima di esordire alla guida del governo. «Entro tre o cinque anni, possiamo presumere che l’Iran diventerà autonomo nella sua capacità di sviluppare e produrre una bomba nucleare», disse allora Netanyahu alla Knesset, una posizione ribadita più volte in tutte le sedi nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ma l’Iran era davvero vicino a sviluppare la bomba atomica?

In questa notizia si parla di: iran - bomba - sviluppare - atomica

Israele-Iran, Trump: «Abbiamo attaccato tre siti nucleari in Iran. Ora la pace» La super bomba Mop e i missili I Guardiani della rivoluzione: «È guerra» - Nelle ultime notizie di domenica 22 giugno, il mondo è rimasto col fiato sospeso: gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti nucleari in Iran, mentre le tensioni tra Israele e Iran continuano a intensificarsi.

IL PUNTO | Gli esperti hanno sollevato la possibilità che Teheran si fosse preparata all’attacco evacuando i suoi circa 400 chilogrammi di uranio arricchito al 60%, un livello vicino alla soglia del 90% necessaria per sviluppare una bomba atomica Vai su Facebook

Bisogna partire da qui, almeno per riconoscere, in questo caos bellicista, quali siano le voci da prendere sul serio. “Siamo arrivati alla conclusione di non poter affermare che al momento ci sia stato alcuno sforzo sistematico in Iran per cercare di sviluppare un’ Vai su X

Alcune cose da sapere sulla bomba nucleare oggi; Operazione 'Martello di mezzanotte', bombe Usa sui siti nucleari iraniani LIVE BLOG del 22 giugno; Iran fuori dal programma atomico militare ipotesi: una svolta o una strategia?.

L’iran vicino a sviluppare la bomba atomica, la casa bianca conferma e rivendica i raid americani - La Casa Bianca avverte che l’Iran è vicino a sviluppare un ordigno nucleare, sottolineando il ruolo cruciale dei raid Usa nel rallentare il programma e prevenire una crisi nucleare regionale. Secondo gaeta.it

Cosa è rimasto della capacità dell’Iran di costruire la bomba atomica - Nonostante siano passati diversi giorni dal bombardamento statunitense sui siti nucleari iraniani, non è ancora chiaro quali siano stati i danni e quanto resti della capacità dell’Iran di arricchire l ... Da ilpost.it