Lyon incluso nei dispositivi di Ligue 1 nonostante la demozione a Ligue 2 e riceve l’autorizzazione della Europa League

Il Lione, dopo una stagione difficile culminata con la retrocessione in Ligue 2, sorprende tutti: viene reintegrato nella lista degli incontri di Ligue 1 per il 2025-26 e riceve l’autorizzazione a partecipare all’Europa League. Questa decisione, che accende discussioni sui social, dimostra come le dinamiche del calcio siano imprevedibili e ricche di sorprese. La squadra, settima in classifica la scorsa stagione, si prepara a una nuova avventura europea, lasciando tutti a bocca aperta.

2025-06-27 18:46:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Lione è stato incluso nella lista degli incontri per la stagione della Ligue 1 del 2025-26 nonostante la loro decassione per la Ligue 2, mentre sono stati anche autorizzati a giocare in Europa League. I sette volte campioni francesi sono arrivati??al sesto posto nella Ligue 1 la scorsa stagione, guadagnando un posto in Europa League, una competizione in cui hanno raggiunto i quarti di finale nel 2024-25. Ma sono stati relegati al secondo livello questa settimana dopo non essere riusciti a convincere la direzione nazionale del controllo della gestione (DNCG)-l’organismo che supervisiona il benessere finanziario dei club in Francia-che la loro situazione era migliorata a seguito della loro degradazione provvisoria a novembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: ligue - europa - league - incluso

Ligue 1, i risultati della 34: il Nizza in Champions, Lille in Europa e Lione in Conference League – tutti i verdetti - La 34ª giornata della Ligue 1 ha sancito i verdetti finali: il Nizza si qualifica in Champions League, Lille vola in Europa League e Lione approda in Conference League.

Anche la Spagna arriva seconda. Dopo la maratona Alcaraz-Sinner, vinta dal murciano, anche la finale di Nations League contro il Portogallo si prolunga fino al "tie-break" calcistico, ovvero i calci di rigore. Spagna due volte in vantaggio, ma due volte raggi Vai su Facebook

Calcio di Oggi: Dove Seguire le Partite in TV Gratis e in Streaming; Inter, c'è anche Klaassen in lista Champions. Out invece Sensi; NOW Sport a meno di 18 euro con opzione Premium inclusa a gennaio 2025.

Lione in Europa League? Ufficiale l'accordo con la Uefa: la condizione necessaria - Il club francese ha reso noto l'ok raggiunto con i vertici della competizione europea, ma devono soddisfare una richiesta ... Secondo tuttosport.com

Lione, accordo con l'Uefa: parteciperà all'Europa League se non sarà retrocesso in Ligue 2 - Il club francese ha comunicato di aver firmato un accordo con l'Uefa che ha validato il suo piano di sostenibilità finanziaria: se sarà accettato il ricorso contro la retrocessione in Ligue 2 inflitta ... Riporta sport.sky.it