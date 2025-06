Lyma Laser Pro | in cosa consiste il protocollo viso anti-età che usa Martha Stewart

Scopri il segreto di Martha Stewart, 83 anni e una pelle impeccabile: il protocollo viso anti-et224 con Lyma Laser Pro. Questo innovativo trattamento, basato su un laser freddo delicato ma efficace, è ideale per le pelli sensibili e mira a ridurre rughe, rossori e lassità, regalando una pelle soda, levigata e luminosa. Un vero e proprio alleato di bellezza che trasforma la cura del viso in un gesto di lusso quotidiano.

83 anni e una pelle del viso in stato di grazia: soda, compatta, levigata e luminosa. La food influencer e conduttrice televisiva ha scelto di provare un laser freddo adatto alle cuti più sensibili, pensato per ridurre rughe, rossori e lassità.

