Lutto nella chiesa beneventana | addio a don Pasquale Maria Mainolfi

È un giorno di profonda tristezza per la comunità beneventana e per Cervinara, il paese che lo aveva visto nascere e crescere. La perdita di monsignor Pasquale Maria Mainolfi, parroco esempio di dedizione per oltre trent’anni, lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. La sua vita, dedicata al servizio degli altri, sarà ricordata come un faro di fede e speranza. Con affetto, ci stringiamo al dolore dei suoi cari e della comunità che ha amato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lutto a Cervinara, suo paese di origine e a Benevento per la scomparsa avvenuta questa notte di monsignor Pasquale Maria Mainolfi, parroco per 30 anni della chiesa di San Gennaro nel capoluogo. Da tempo lottava contro un brutto male e fino all’ultimo ha servito la sua comunità con impegno e dedizione. Il sacerdote è venuto a mancare nella sua casa di Cervinara dove aveva fatto ritorno da qualche giorno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lutto nella chiesa beneventana: addio a don Pasquale Maria Mainolfi

