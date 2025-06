Lutto nel mondo della scuola | l' amata professoressa uccisa da un brutto male

Il mondo della scuola piange la perdita di Anna Maria Caliti, un’educatrice stimata e amata da tutti. La sua scomparsa improvvisa a soli 69 anni lascia un vuoto profondo nei cuori di studenti, colleghi e familiari. I funerali, celebrati oggi alle 16 nella parrocchia San Marcellino a Lausdomini, saranno un momento di commozione e di ricordo per una donna che ha dedicato la vita all’istruzione e alla comunità. La sua memoria resterà viva nei cuori di chi l’ha conosciuta.

Lutto nel mondo dell'istruzione per la prematura scomparsa della professoressa Anna Maria Caliti, 69 anni. I funerali si terranno oggi alle 16, nella parrocchia San Marcellino a Lausdomini. L'amata docente da tempo combatteva contro un brutto male che l'ha portata via alla famiglia e ai suoi cari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: lutto - mondo - amata - professoressa

Mondo del basket in lutto: morto l'ex Ravenna Gianluca Alni - Il mondo del basket piange la scomparsa di Gianluca Alni, ex giocatore del Basket Ravenna. La società giallorossa esprime profondo cordoglio per la perdita di un grande sostenitore, che ha continuato a supportare il team anche dopo il ritiro, dimostrando un amore incondizionato per il club e la comunità.

Addio all’amata professoressa Paola Zanichelli; La docente Jlen Camugino colta da malore improvviso: lutto nel mondo della scuola; Mondo della cultura reggina a lutto per la morte della docente Pina Pichilli Corrado.

Lutto nel mondo della cultura: si è spenta la professoressa Monica Mc Britton - La professoressa Mc Britton si è sempre spesa e battuta per difendere i diritti degli ultimi, ... Secondo corrieresalentino.it

Scuola e mondo della cultura in lutto: si è spenta l'insegnante Manuela Paoletti - E’ venuta a mancare questa mattina, presso la clinica Stella Maris dove era ricoverata da alcuni giorni, Manuela Paoletti, 69 ... Da msn.com