Lutto nel mondo del calcio Scomparso l’ex terzino dell’Hellas Verona Paolo Sirena | aveva oltre 200 presenze in gialloblù

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Paolo Sirena, ex terzino dell’Hellas Verona con oltre 200 presenze in maglia gialloblù. Figura storica e simbolo di dedizione, il suo contributo ha scritto pagine importanti della nostra storia calcistica. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutto il club e i tifosi che lo ricordano con affetto. Un ricordo che resterà vivo nel cuore dei veri appassionati.

Lutto nel mondo del calcio italiano e, in particolare, in casa Hellas Verona: è scomparso all’età di 80 anni l’ex difensore Paolo Sirena, uno dei volti storici del club scaligero. Nato nel 1945, Sirena è stato un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lutto nel mondo del calcio. Scomparso l’ex terzino dell’Hellas Verona Paolo Sirena: aveva oltre 200 presenze in gialloblù

