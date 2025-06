Lutto nel commercio salernitano | addio al maestro pasticciere Beatrice

Un dolore profondo sconvolge il cuore del commercio salernitano con la scomparsa del maestro pasticciere Antonio Beatrice, figura di riferimento e talento indiscusso. L’80enne ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della pasticceria e nella memoria di chi lo ha conosciuto. La camera ardente presso la Casa del Commiato testimonia il rispetto e l’affetto di una comunità che si stringe intorno alla famiglia. Oggi, i funerali saranno un commovente omaggio alla sua straordinaria vita e carriera.

Addio al maestro pasticciere Antonio Beatrice. L'80enne è spirato lasciando un vuoto incolmabile in quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato del Cavalier Antonio Guariglia in via San Leonardo e i funerali saranno celebrati oggi, 27. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

