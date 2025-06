L’Urbania ufficializzerà l’ingaggio di Buonavoglia

Il calciomercato estivo si infiamma, con Urbania pronta a ufficializzare l’ingaggio di Salvatore Kevin Buonavoglia dalla Civitanovese e trattative in corso per rinforzare la rosa. Intanto, la K Sport Montecchio Gallo conferma i suoi pilastri, mentre il futuro di Bardeggia si fa interessante tra Ancona e Maceratese. La sessione di trasferimenti promette sorprese e nuove sfide: restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti!

Va avanti la trattativa tra l’attaccante Rivi e la K Sport Montecchio Gallo, società che ha confermato Giovanni Dominici, Carta, Andrea Nobili, Torelli, Magnanelli e Peroni ed è alla ricerca di una classe 2007. L’Urbania a breve ufficializzerà l’ingaggio di Salvatore Kevin Buonavoglia della Civitanovese. L’attaccante Bardeggia dell’Urbino - piace sia all’Ancona che alla Maceratese. L’Atletico Ascoli ha messo nero su bianco con il centrocampista Fausto Coppola, classe 1998 cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, con la quale ha debuttato anche nel campionato di Serie B. Nella passata stagione ha militato nel Manfredonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Urbania ufficializzerà l’ingaggio di Buonavoglia

In questa notizia si parla di: urbania - ufficializzerà - ingaggio - buonavoglia

L’Urbania ufficializzerà l’ingaggio di Buonavoglia.