L’uranio è sparito I raid Usa non l’hanno trovato L’Iran lo ha nascosto altrove

Le immagini satellitari sono chiare: sedici camion, uno dietro l’altro, in fila davanti a uno degli ingressi della base nucleare di Fordow, scavata nelle viscere della montagna. Non è un dettaglio. È una prova. Un’indicazione che rafforza il sospetto già forte nelle cancellerie occidentali: il tesoro radioattivo dell’Iran, quei 408,6 chili di uranio arricchito al 60%, non era più lì al momento del bombardamento. La conferma arriva anche da fonti d’intelligence europee, secondo cui la Repubblica islamica avrebbe trasferito il materiale in un sito sconosciuto prima dell’attacco statunitense. Il punto non è più se Fordow sia stata colpita duramente o no – per Trump è “annichilita”, per il Pentagono “danneggiata”, per Teheran “significativamente colpita” – ma dove si trovi ora l’uranio arricchito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it