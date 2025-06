L' Università di Pisa omaggia Lord Byron con una mostra nella Torre della Fame

Pisa celebra il suo legame con Lord Byron con una straordinaria mostra nella suggestiva Torre della Fame, dedicata al poeta romantico inglese che visse in città tra il 1821 e il 1822. Dal 27 giugno al 5 luglio 2025, “L’incanto dei libri” invita i visitatori a immergersi nel fascino della letteratura e della storia, rivivendo un’epoca di grande ispirazione. Un’occasione imperdibile per scoprire un volto meno noto di uno dei più grandi poeti di sempre.

Pisa, 27 giugno 2025 - A due secoli dalla morte di Lord Byron, Pisa rende omaggio al poeta romantico inglese, che visse in città tra il 1821 e il 1822, con una mostra di particolare rilievo storico e letterario allestita dal 27 giugno al 5 luglio 2025 nella Torre della Fame in Piazza dei Cavalieri. L'esposizione, dal titolo "L'incanto dei libri" e aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10 alle 19, è organizzata dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore, la Biblioteca Universitaria di Pisa (MIC) e il Sistema Bibliotecario d'Ateneo, e rappresenta il primo evento espositivo di libri e manoscritti ospitato nella suggestiva Torre di Ugolino.