L’Unione europea proroga le sanzioni alla Russia fino al 31 gennaio 2026

L'Unione Europea rafforza il suo impegno contro la Russia prorogando le sanzioni fino al 31 gennaio 2026, una decisione approvata dagli ambasciatori dei 27 Paesi membri. Questa estensione, cruciale per mantenere la pressione internazionale, si inserisce nel contesto del 18° pacchetto di misure restrittive, con alcune nazioni come la Slovacchia che chiedono garanzie sulla sicurezza energetica prima di confermare il loro sostegno. Su questo aspetto, la cooperazione europea rimane fondamentale per definire un percorso condiviso.

Via libera formale degli ambasciatori dei 27 Paesi Ue al prolungamento delle sanzioni settoriali contro la Russia, in scadenza il 31 luglio. La proroga avrà validità fino al 31 gennaio 2026. Nel corso della riunione si è inoltre tenuto un punto sul 18esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca: la Slovacchia ha confermato di non poter ancora dare l'assenso, senza le opportune rassicurazioni sulla sua sicurezza energetica. Su questo aspetto, proseguiranno i contatti bilaterali con la Commissione europea. Contrario anche il primo ministro ungherese Viktor Orbán, secondo il quale i due Paesi «sono un'unica squadra» e non possono «accettare la proposta dell'Ue di non acquistare più petrolio e gas russi».

