L’Unione europea accetti la proposta americana sui dazi conviene a tutti Parla Pelanda

L’Unione Europea potrebbe finalmente accogliere la proposta americana sui dazi, rivelandosi un’opportunità vantaggiosa per entrambe le parti, come sottolinea Pelanda. Questa svolta potrebbe segnare la fine di un lungo clima di tensioni commerciali, portando stabilità e nuove opportunità di crescita. Dopo anni di battaglie e sfide, sembra che il dialogo prevalga: un passo cruciale verso un rapporto transatlantico più equilibrato e prospero, capace di sostenere l’economia di tutti.

La battaglia dei dazi tra Stati Uniti ed Europa potrebbe essere alle sue ultime battute. Perché, alla fine, anche il Vecchio continente non ha tanta voglia di una stillicidio che finirebbe con l’affossare quel poco di economia che ha resistito a pandemia e guerre. E così, accettare tariffe al 10% su tutti i prodotti europei in entrata negli Stati Uniti, più acquisti di Gnl e materie critiche, tra cui il combustibile per il nucleare, così come prevede la controproposta americana che ha spiazzato Bruxelles, potrebbe non essere una pessima idea. La mette giù più o meno così l’economista e saggista Carlo Pelanda, quando gli si chiede se, alla fine, un’intesa commerciale tra Washington e Bruxelles arriverà, prima che scatti la tagliola del 9 luglio, giorno in cui la moratoria di tre mesi concessa dagli Usa, scadrà. 🔗 Leggi su Formiche.net