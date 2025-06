L’unica risposta efficace all’America trumpiana è l’autonomia strategica dell’Europa

L’unica risposta efficace all’America trumpiana e alla sfida dell’autonomia strategica dell’Europa è un'unità ferma e decisa, capace di rafforzare la propria sovranità senza cedere alle pressioni esterne. Mentre gli scontri tra fazioni e le opinioni contrastanti si moltiplicano, è fondamentale trovare una sintesi che ponga l’interesse europeo al centro, senza compromessi né ambiguità. E proprio questa sarà la via per affermare una vera indipendenza geopolitica.

Non sono pochi gli opinionisti sinceramente (e vocalmente) anti-Trumpiani, che hanno guardato con favore al bombardamento americano dell'Iran. Mentre i Maga, autoctoni e di esportazione, si dividevano tra il silenzio e il giustificazionismo dell'intervento militare del candidato della pace – quello che, «a differenza dei democratici», non avrebbe mai autorizzato un intervento in Medio Oriente – alcuni tra i loro oppositori sono arrivati a sostenere che, forse, questa operazione potesse rappresentare un segnale positivo, un atto di discontinuità con l'agenda politica e le velleità autoritarie di Donald Trump.