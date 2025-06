Lungomare di Libri 2025 la grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare | gli appuntamenti del 28 giugno

Preparati a vivere un’indimenticabile giornata di cultura e scoperta al Lungomare di Libri 2025, la grande libreria a cielo aperto che si affaccia sul mare. Domani, sabato 28 giugno, debutta una novità imperdibile: "I giornali, spiegati bene", la rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Luca Misculin, per guidarti tra notizie, titoli e parole. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della lettura e dell’informazione.

La giornata di domani, sabato 28 giugno, si apre con una novità che debutta in questa quinta edizione di Lungomare di Libri: I giornali, spiegati bene, la rassegna stampa del Post, con il fondatore Luca Sofri e il giornalista Luca Misculin, per orientarsi fra titoli, notizie e parole. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Dal 27 al 29 giugno torna Lungomare di Libri, e Bari si trasformerà di nuovo in una libreria a cielo aperto affacciata sul Mediterraneo. In omaggio ai valori della Resistenza italiana, a 80 anni dalla Liberazione, #ldl25 avrà come tema proprio le Liberazioni: da Vai su Facebook

