L’Ungheria blocca l’Ue sugli aiuti all’Ucraina e Putin guadagna tempo

L'Ungheria blocca gli aiuti all'Ucraina, offrendo a Putin un'ulteriore tregua strategica mentre l'Europa conclude il semestre di presidenza polacca. Nel frattempo, il dossier ucraino si evidenzia come simbolo di questa fase intensa, segnata anche dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, che scuote i mercati globali con nuove tensioni e sfide geopolitiche. Un'analisi che ci invita a riflettere sull'equilibrio di potere in un mondo sempre piĂą instabile.

Con il Consiglio europeo si è chiuso, di fatto, il semestre di presidenza polacco dell’Ue (dal primo luglio il testimone passa alla Danimarca di Mette Frederiksen). Tra tutti, il dossier ucraino è uno di quelli in cui si nota in maniera piĂą plastica il segno di questi sei mesi particolarmente intensi. Quelli in cui Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, terremotando il mondo con le sue guerre dei dazi e, soprattutto, con la sua personale interpretazione della geopolitica internazionale. Il summit della Nato svoltosi all’Aia questa settimana è solo l’ultima dimostrazione di una realtĂ ormai incontrovertibile: della difesa di Kyjiv, agli Stati Uniti, non interessa piĂą. 🔗 Leggi su Linkiesta.it