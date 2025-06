Lunedì i funerali di Giuseppe Ancora morto in un incidente in moto a Gorizia

Lutto nel mondo di Gorizia e oltre: lunedì 30 giugno alle 19 nel duomo di Cordovado si terranno i funerali di Giuseppe Ancora, il giovane di 23 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale. Originario di Ostuni, Giuseppe lavorava nel settore della sicurezza, lasciando un vuoto profondo tra amici e familiari. Un momento di commozione per ricordare una vita spezzata troppo presto, che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita.

