Lunedì alla Camera cerimonia per Borsellino la borsa del giudice esposta a Montecitorio

Lunedì 30 giugno, nel cuore di Montecitorio, si svolgerà una cerimonia commovente in ricordo di Paolo Borsellino. Un momento di grande significato simbolico, durante il quale sarà esposta per la prima volta la borsa del giudice, testimone silenziosa di uno dei momenti più tragici della nostra storia. La presenza del Presidente della Repubblica renderà questa commemorazione ancora più speciale, sottolineando l’importanza di non dimenticare il coraggio e la lotta contro la mafia.

(Adnkronos) – Lunedì 30 giugno alle 18, nel Transatlantico di Montecitorio, si terrà la cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, nel corso della quale sarà presentata la prima esposizione della borsa che il giudice aveva con sé il giorno della strage di Via D’Amelio, il 19 luglio 1992. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

