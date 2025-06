LumaFusion si aggiorna e introduce il supporto all’editing di video HDR su Android

LumaFusion, l’app di editing video amatissima, si rinnova con la versione 2.3 e conquista anche gli utenti Android. Grazie al nuovo aggiornamento, ora è possibile creare e modificare video HDR sui dispositivi Galaxy Tab e altri compatibili, portando l’innovazione creativa a un livello superiore. Un passo importante per i creator che desiderano esprimersi al massimo. Preparatevi a scoprire un nuovo mondo di possibilità audiovisive!

LumaFusion 2.3 porta l'editing video HDR su Android: Samsung spinge l'innovazione creativa sui Galaxy Tab e altri dispositivi compatibili.

