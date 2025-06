Lumache killer e pericolo per i cani | la Società Italiana di Parassitologia fa chiarezza

Le lumache killer stanno facendo discutere, ma la Società Italiana di Parassitologia invita alla calma. Sebbene il parassita Angiostrongylus cantonensis possa rappresentare un pericolo, in Europa il rischio per i nostri amici a quattro zampe è estremamente basso. La vigilanza è alta e le precauzioni sono fondamentali, ma senza allarmismi. Scopri di più su come proteggere il tuo cane e mantenere la tranquillità.

Allarme per le “lumache killer” in Australia, ma la Società Italiana di Parassitologia invita a evitare toni allarmistici. Il parassita Angiostrongylus cantonensis può causare meningoencefalite, ma in Europa il rischio resta molto basso e la vigilanza è attiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: lumache - killer - società - italiana

26 giugno. allarme lumache ‘killer’. La Toscana è al sicuro? - In Toscana, l’allarme per la diffusione della lumaca killer si fa sempre più pressante, con 232 casi di cani colpiti e un rischio reale per la salute umana.

