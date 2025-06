Luglio di riconoscimenti per il giornalista Alessandro Nardelli | premi a Lecce e Roma

luglio si conferma un mese di trionfi per il giornalista Alessandro Nardelli, protagonista di due importanti riconoscimenti a Lecce e Roma. Il 12 riceverà il premio Mediterraneum Porta Orientis, mentre il 18 sarà insignito del Leon d’Oro della Cultura presso l’Università “La Sapienza”. Lo stesso Nardelli, tramite i social, ha condiviso questo momento speciale con tutti noi, dimostrando ancora una volta come passione e dedizione possano portare a grandi traguardi.

