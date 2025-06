Luglio al nido | continuità educativa per oltre 100 bambini di San Giuliano Terme

L’estate si fa più luminosa a San Giuliano Terme con il ritorno di "Luglio al Nido", un servizio pensato per garantire continuità educativa e sostegno alle famiglie. Dal 1° al 25 luglio, oltre 100 bambini avranno l’opportunità di vivere momenti di gioco, apprendimento e socializzazione nei nidi comunali, grazie anche al finanziamento ministeriale. Un modo per rendere l’estate dei più piccoli ancora più speciale e significativa.

San Giuliano Terme (PI), 27 giugno 2025 – Anche per l'estate 2025 torna il servizio "Luglio al Nido", promosso dall'amministrazione comunale per garantire continuità educativa e supporto concreto alle famiglie durante il periodo estivo. Saranno 102 i bambini frequentanti i nidi comunali che potranno partecipare alle attività programmate dal 1° al 25 luglio. Il servizio è reso possibile grazie al finanziamento ministeriale previsto dal Piano Nazionale d'Azione per i servizi educativi da zero a sei anni, che consente al comune di coprire interamente la retta di frequenza. L'unico costo a carico delle famiglie sarà quello relativo alla mensa, mantenendo per ciascuna famiglia la stessa tariffa calcolata sulla base dell'ISEE presentato. 🔗 Leggi su Lanazione.it