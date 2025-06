L' Ue al Wto ' serve riforma urgente per le nuove sfide'

L'UE riconosce l'urgenza di riformare il WTO per affrontare le sfide globali e garantire un sistema commerciale equo e sostenibile. Durante una telefonata con la Direttrice Generale Ngozi Okonjo-Iweala, il Commissario Maroš Šefcovic ha ribadito l'impegno europeo a lavorare insieme per rivitalizzare l'organizzazione. La collaborazione internazionale è fondamentale: l'UE si impegna a promuovere un sistema basato su regole solide e adattate ai tempi moderni, perché il futuro del commercio globale dipende dalla capacità di innovare e collaborare.

Il Commissario Ue Maros Å ef?ovi? ha avuto un'ottima telefonata con il Direttore generale del Wto Ngozi Okonjo-Iweala. L'attenzione rimane concentrata sulla comune ambizione di preservare un sistema commerciale basato su regole e di lavorare insieme sui modi per rivitalizzarlo e rafforzarlo. Ciò include l'urgente necessità di una riforma significativa del Wto per affrontare le sfide commerciali di oggi, come le politiche non di mercato. L'Ue si è impegnata con altri partner like-minded per esplorare il modo migliore per rinvigorire il Wto e il sistema commerciale basato sulle regole in quanto tale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'Ue al Wto, 'serve riforma urgente per le nuove sfide'

In questa notizia si parla di: urgente - riforma - sfide - serve

Urgente la riforma dell’Onu: stipendi a rischio già quest’anno - Urgente la riforma dell’ONU: stipendi a rischio già quest’anno. La crisi finanziaria delle Nazioni Unite, tra le più severe mai affrontate, minaccia funzionamento e stabilità dell’organizzazione globale.

Oggi a Bruxelles, ho partecipato in rappresentanza di Italia Viva al summit dei leader europei di Renew Europe, organizzato dal PDE / EDP - European Democrats. Un’occasione importante di confronto sul futuro dell’Europa, tra riforma dei trattati, allargament Vai su Facebook

Translate postOggi a Bruxelles, ho partecipato in rappresentanza di @ItaliaViva al summit dei leader europei di @RenewEurope , organizzato da @democrats_eu . Un’occasione importante di confronto sul futuro dell’Europa, tra riforma dei trattati, allargament Vai su X

L'Ue al Wto, 'serve riforma urgente per le nuove sfide'; L'Ue al Wto, 'serve riforma urgente per le nuove sfide'; L'Ue al Wto: 'Serve una riforma urgente per le nuove sfide'.

L'Ue al Wto: 'Serve una riforma urgente per le nuove sfide' - Ciò include l'urgente necessità di una riforma significativa del Wto per affrontare le sfide commerciali di oggi, come le politiche non di mercato. Riporta ansa.it

L'Ue al Wto, 'serve riforma urgente per le nuove sfide' - Il Commissario Ue Maros Å efcovic ha avuto un'ottima telefonata con il Direttore generale del Wto Ngozi Okonjo- Secondo quotidiano.net