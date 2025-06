Lucumi Juve torna di moda il difensore del Bologna! Cifre e i dettagli del possibile affare | sullo sfondo queste due alternative Novità

Il mercato della Juventus si infiamma: torna di moda Jhon Lucumi, il giovane difensore del Bologna che ha catturato l’attenzione della dirigenza bianconera. Con il contratto in scadenza nel 2026, le cifre e i dettagli di un possibile affare si fanno sempre più interessanti. Tra alternative e strategie, la Vecchia Signora valuta attentamente questa opportunità per rinforzare la retroguardia e rilanciare le proprie ambizioni. Resta aggiornato sui prossimi sviluppi di questa intrigante trattativa.

Lucumi Juve, torna di moda il difensore del Bologna: tutti gli aggiornamenti sul futuro del calciatore. In casa Juve è scattato un primo allarme sul reparto difensivo. La dirigenza sta valutando nuovi profili per rafforzare la retroguardia in vista della prossima stagione e, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, piace Jhon Lucumi, centrale del Bologna. Il difensore colombiano ha un contratto in scadenza nel 2026 e una valutazione attorno ai 25 milioni di euro e sarebbe seguito anche dalla Roma. Tra le alternative seguite dalla Juve ci sono Balerdi, che potrebbe lasciare l’OM, e il giovane Leoni del Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com