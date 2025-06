Luciano Buonfiglio eletto nuovo Presidente Coni | il plauso della Fpi Campania

Desidero congratularmi con Luciano Buonfiglio per questa prestigiosa nomina, un passo fondamentale che apre nuove opportunità per lo sport italiano. La FPI Campania accoglie con entusiasmo la sua leadership, certa che guiderà il movimento verso traguardi ancora più ambiziosi. L’augurio è di un mandato ricco di innovazione, crescita e successi condivisi, per rafforzare i valori che rendono lo sport un motore di unione e progresso nazionale.

È ufficiale l'elezione di Luciano Buonfiglio come nuovo Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Una nomina che segna un momento importante per lo sport italiano, con la promessa di un rilancio e di una nuova stagione di crescita e innovazione. Per l'occasione il Comitato regionale FPI Campania, esprime le sue congratulazioni e i migliori auguri al neo Presidente CONI. «Desidero congratularmi con Luciano Buonfiglio per la sua elezione al vertice CONI» fa sapere il Presidente FPI Campania Remo D'Acierno. «Sono certo che la sua leadership saprà guidare lo sport italiano verso nuovi traguardi, valorizzando il talento e l'impegno di tutti gli atleti e delle federazioni.

