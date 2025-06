Luce e purezza. Eleventy celebra la poesia del lino.

con Eleventy, ogni capo diventa un inno alla semplicità e alla natura, trasformando l’abbigliamento in un gesto di eleganza autentica e sostenibile, capace di elevare lo stile quotidiano a poesia vivente.

La primavera-estate uomo 2026 di Eleventy celebra il lino, fibra antica e naturale, simbolo di purezza e luce. Leggero, traspirante e benefico, il lino incarna perfettamente la filosofia del brand: unire bellezza, comfort e raffinatezza. Indossare il lino è un gesto poetico. È portare addosso un fiore che si fa filo, camicia, blazer doppiopetto. Un’esperienza sensoriale, che richiama la bellezza autentica della natura. Con questo stesso spirito nasce il cartellino della collezione, realizzato in carta di semi di lino: una volta piantato, darà vita a fiori azzurri. Perché l’eleganza naturale, per Eleventy, non è solo stile, ma gesto, emozione e memoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net