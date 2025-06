Lucciola in città | ecco il progetto che trasforma le scalinate in arte urbana

Lucciola in città accende la creatività di Reggio Calabria, trasformando le scalinate in vere e proprie opere d’arte urbana. Ideato dal collettivo E.design, il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare i luoghi più nascosti e spesso trascurati della città. Partendo dalla storica scalinata di via Friuli, si apre un percorso innovativo che unisce arte, comunità e identità locale, creando un nuovo volto luminoso e coinvolgente per tutta la città.

