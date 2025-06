Lucca costa la metà di Darwin Nunez ingaggio molto più basso Corsport

Se il Napoli sta valutando il grande investimento su Darwin Nunez, il cui ingaggio e costo sono molto più elevati rispetto a Lorenzo Lucca, si apre una domanda cruciale: vale davvero la pena insistere su questa pista? Con cifre che sfiorano gli 80 milioni di euro, la scelta tra un attaccante già affermato e uno emergente come Lucca diventa strategica. Ma quali sono davvero i vantaggi e rischi di questa decisione?

Vale la pena stare ancora appresso alla pista Darwin Nunez che si sta rivelando ogni giorno più complicata? Con cifre fuori portata, che secondo alcuni giornali inglese come il Telegraph sarebbero addirittura di 80 milioni di euro. Il Napoli tiene sempre bloccato Lorenzo Lucca centravanti non solo del domani visto che ha 24 anni (in Europa sei bello che maturo a 24 anni), in più l’attaccante sta aspettando il Napoli, ovviamente non lo farà in eterno. Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: A proposito: non è troppo distante Udine, la città del club che detiene la proprietà del cartellino di Lorenzo Lucca, l’altro nome che il Napoli ha sempre tenuto in caldo per l’attacco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca costa la metà di Darwin Nunez, ingaggio molto più basso (Corsport)

