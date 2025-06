Lucarelli non sarà più il Direttore dell’Area Prestiti

Alessandro Lucarelli non sarà più il direttore dell'Area Prestiti del Parma, segnando la fine di un'epoca per il club e il suo storico capitano. Dopo anni di dedizione, il suo rapporto con il Parma si avvia a un nuovo capitolo, mentre le parti sono al lavoro per definire il futuro e le possibili strade da intraprendere. Quello di Lucarelli con il Parma è uno dei rapporti...

Dal 1° luglio lo storico capitano crociato non sarà più in carica.

