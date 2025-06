Luca Zabbini il musicista della Pfm ricoverato al Maggiore | Ho il corpo paralizzato addio ai concerti

Luca Zabbini, il talentuoso tastierista della Pfm, si trova attualmente in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Bologna, colpito da un grave encefalomielite che ha compromesso la sua mobilità. Un momento difficile per l’artista e i suoi fan, che sperano in una pronta ripresa. La sua forza e il suo talento rimangono un’ispirazione: anche se i concerti sembrano ormai lontani, il suo spirito artisticamente indomabile continuerà a vivere.

Luca Zabbini, il tastierista della Pfm, è ricoverato nel reparto di terapia semintensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna per “un’encefalomielite a livello del midollo cerebrale e spinale”. Lo ha reso noto lo stesso musicista sui suoi profili social pubblicando una foto del suo letto nella. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Luca Zabbini della Pfm in terapia semintensiva, il post che spiega cosa è successo - Luca Zabbini, storico musicista della Pfm, ha condiviso sui social il suo dramma: da un semplice vomito è passato a febbre alta, difficoltà motoria e perdita di controllo delle gambe.

Il musicista della Pfm, Luca Zabbini, ricoverato all'Ospedale Maggiore di Bologna: «Il mio corpo si è paralizzato» - L'artista è stato colpito da una encefalomielite a livello del midollo spinale e cerebrale. corrieredibologna.corriere.it scrive

