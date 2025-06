Luca Zabbini della Pfm in terapia semintensiva il post che spiega cosa è successo

Luca Zabbini, storico musicista della Pfm, ha condiviso sui social il suo dramma: da un semplice vomito è passato a febbre alta, difficoltà motoria e perdita di controllo delle gambe. Dopo lunghe visite e accertamenti, i medici sono arrivati a una diagnosi che ha richiesto un ricovero in terapia semintensiva. La sua storia evidenzia l’importanza di non sottovalutare mai i segnali del nostro corpo, anche quando sembrano minori.

Bologna, 27 giugno 2025 – "Da un banalissimo vomito sono passato a febbre alta e difficoltà a camminare fino a perdere totalmente il controllo delle gambe, così sono stato ospedalizzato". A spiegare con un post sui social il dramma che sta vivendo è Luca Zabbini, 41 anni di San Giovanni in Persiceto (Bologna), musicista della Pfm-Premiata Forneria Marconi. "Dopo mille visite ed accertamenti – spiega nel post –, i medici sono giunti alla conclusione: encefalo mielite a livello del midollo spinale e cerebrale che ha paralizzato completamente il mio corpo dal ventre in giù. Dovrò dire addio ai concerti, non so per quanto tempo.

In questa notizia si parla di: post - luca - zabbini - terapia

