Luca Carboni la malattia e la Chiesa | Ricoverato d’urgenza ho pensato alla morte La rivelazione su Lucio Dalla | Così svoltò la mia carriera

Luca Carboni, artista e uomo di grande sensibilità, ha percorso un cammino ricco di sfide e rivelazioni, tra successi e momenti di crisi. Dalla sogno di diventare un benzinaio alla scoperta della musica, fino all’ospedale per un cancro ai polmoni, la sua storia è un inno alla resilienza e alla passione. Un racconto che, nel cuore di ogni ascoltatore, risuona come una lezione di vita e speranza.

Il sogno, da piccolo, di fare il benzinaio. L’incontro con la musica, che per Luca Carboni era solo un modo «per stare nell’angolo e essere felice». Lo scontro a tradimento con il microfono, incoronato da Lucio Dalla: «Tu sei un cantante». E poi, oltre alla carriera, la malattia con cui il celebre cantautore ha dovuto convivere: un cancro ai polmoni che lo ha costretto per la prima volta a confrontarsi con la morte. Un racconto fiume che il 62enne ha condiviso con don Massimo Vacchetti a Villa Pallavicini, a Bologna, sul palco di LIBeRI. Una seconda comparsa davanti al pubblico dopo che, una decina di giorni fa, è tornato a catare come super-ospite a San Siro di Cesare Cremonini. 🔗 Leggi su Open.online