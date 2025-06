Lotto giocano gli stessi numeri in tre diverse tabaccherie | vinti oltre 31mila euro

Un colpo da manuale al Lotto scatta in provincia di Treviso, con tre schedine vincenti identiche giocate in tre diverse tabaccherie. È una storia di fortuna che ha fatto sognare i giocatori, portando a vincite complessive di oltre 31.000 euro. Ma cosa si cela dietro questa improbabile coincidenza? La risposta potrebbe cambiare il modo di vedere le proprie strategie di gioco.

