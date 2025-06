Lotto e SuperEnalotto oggi | estrazione e numeri vincenti di venerdì 27 giugno

È venerdì 27 giugno 2025 e l’aria si riempie di speranza: tra numeri estratti e sogni da realizzare, il Lotto, il SuperEnalotto e il 10eLotto tornano a offrire emozioni e possibilità di cambiare vita. Con un jackpot di oltre 18 milioni di euro in palio questa sera, chi riuscirà a indovinare i numeri vincenti? La fortuna potrebbe essere dietro l’angolo, pronta a scrivere una nuova grande storia.

Milano, 27 giugno 2025 – Riparte la caccia al jackpot: nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 27 giugno 2025. Il montepremi il palio questa sera per il "6" è di 18 milioni e 400mila euro. L'ultimo "6" del valore di 35.415.534,71 euro, è stato centrato giovedì 22 maggio 2025 a Desenzano. Chi è il pensionato che ha vinto 35 milioni al Superenalotto: "Non ho dormito per tre giorni. Ora voglio aiutare le famiglie in difficoltà" Se vi siete persi l'esito di qualche concorso passato, potete come sempre controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. (In aggiornamento) Superenalotto.