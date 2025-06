Lotta al tumore al seno con mammografia con mezzo di contrasto Ecco come funziona

Scopri come la radiologia senologica di Pistoia rivoluziona la lotta al tumore al seno con la mammografia con mezzo di contrasto. Questa innovativa tecnologia, guidata dall’esperienza della dottoressa Sara Frati, rappresenta un passo avanti nella diagnosi precoce e accurata, rafforzando il ruolo della rete oncologica locale. Un traguardo importante che apre nuove speranze per le donne e la medicina moderna. Ecco come funziona e perché fa la differenza.

Pistoia, 27 giugno 2025 – Tecnologie sempre più avanzate nella diagnosi del tumore della mammella. La radiologia senologica di Pistoia, diretta dalla dottoressa Sara Frati ha introdotto la mammografia con mezzo di contrasto. Si tratta di una tecnologia avanzata che è entrata a pieno titolo nella pratica clinica del centro pistoiese rafforzando così il ruolo della senologia radiologica all'interno della rete oncologica. Il mammografo utilizzato è di ultima generazione: acquistato con i fondi del Pnrr è dotato di tecnologia di alto livello e consente anche l'esecuzione di campionamenti bioptici con tecnica stereotassica 3d.

