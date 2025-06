Lotta al body shaming Semenzato | un atto di coraggio politico Cosa prevede la legge

La lotta al body shaming rappresenta un atto di coraggio politico fondamentale, come sottolineato dalla deputata Martina Semenzato. Questa legge va oltre la semplice normativa: mira a promuovere una società inclusiva, in cui ciascuno si senta accettato e rispettato, indipendentemente dal proprio aspetto. Un passo importante verso l'uguaglianza e il rispetto, perché nessuno debba più sentirsi escluso o nascosto per il proprio corpo.

"Questa proposta non vuole essere solo una legge, ma un grande impegno collettivo: quello di creare una società in cui nessuno debba più nascondersi o sentirsi escluso per il proprio aspetto fisico". Lo afferma Martina Semenzato, deputata del gruppo Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) – MAIE – Centro Popolare nella dichiarazione di voto alla Camera sull'Istituzione della Giornata nazionale contro la denigrazione dell'aspetto fisico delle persone. Contrastare il body shaming "è un atto di coraggio politico, un modo per dire che l'Italia è un Paese che si prende cura dei suoi cittadini, specialmente di quelli più vulnerabili" - dichiara Semenzato - Ognuno di noi, in quest'Aula, ha il potere di trasformare l'indifferenza in solidarietà , il pregiudizio in accettazione.

