Los Angeles ladri saccheggiano la mega villa di Brad Pitt | le immagini dal drone

Una notte di tensione a Los Angeles: ladri sgraffignano la lussuosa villa di Brad Pitt, mentre il divo è in tour promozionale. Le immagini dal drone rivelano i dettagli dell’effrazione, suscitando scalpore tra fan e residenti. La polizia indaga su tre sospetti entrati nel cuore dello storico quartiere di Los Feliz. Un episodio che scuote la città e mette in discussione la sicurezza delle celebrità. Resta aggiornato per svelare come si evolverà questa vicenda.

La polizia sta indagando su un’effrazione in un’abitazione che secondo quanto riferito appartiene a Brad Pitt, impegnato in un tour promozionale mondiale per il suo nuovo film, “F1”. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato di essere intervenuto mercoledì sera in seguito a un’effrazione in un’abitazione al 2300 di North Edgemont Street, nel quartiere di Los Feliz a Los Angeles. Tre sospetti hanno fatto irruzione nell’abitazione attraverso la finestra anteriore, hanno saccheggiato la casa e sono fuggiti con oggetti di vario genere. Secondo Traded, un sito web di immobili commerciali, Pitt avrebbe acquistato la casa per 5,5 milioni di dollari nell’aprile 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Los Angeles, ladri saccheggiano la mega villa di Brad Pitt: le immagini dal drone

