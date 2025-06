L’orrore in via Milano Testimoni e immagini determinanti nel fermo del presunto killer

Un drammatico episodio scuote via Milano: testimonianze e foto decisive hanno portato all’arresto di Emanuele Mirti, 50 anni, sospettato di aver assassinato il commerciante Davide Gorla, 64, nel suo negozio. La vicenda si infittisce, rivelando dettagli sorprendenti sulla convivenza e sul passato dei protagonisti. Mentre le indagini continuano, la comunità si chiede cosa abbia spinto Mirti a compiere un gesto così grave. La verità sta emergendo, ma molte domande restano senza risposta.

È Emanuele Mirti, 50 anni l’uomo fermato nella notte per l’omicidio del commerciante Davide Gorla, 64 anni, assassinato nel tardo pomeriggio di mercoledì nel suo negozio di via Milano. Mirti viveva in una casa di proprietà della vittima. Sul campanello nella palazzina di 5 piani di viale Lombardia, ci sono tutti e due i nomi: Mirti E. e Gorla D. Tuttavia in quello stabile ci viveva solo il fermato. Gorla, invece, abitava insieme a fratello a Rescaldina. Probabilmente aveva vissuto a Castellanza in passato. Mirti è stato rintracciato a casa sua, dopo che si era lavato e cambiato. In viale Lombardia Castellanza lo hanno trovato gli uomini della Polizia di Stato di Busto e della Squadra Mobile di Varese, coordinati dal pubblico ministero Flavia Salvatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it