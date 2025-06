L' oro è in calo il contratto spot perde lo 0,88%

L'oro, simbolo di stabilità, perde terreno con il calo delle tensioni internazionali, riducendo così la richiesta di beni rifugio. Il contratto spot scende a 3.298,62 dollari l'oncia (-0,88%), mentre quello con consegna ad agosto si attesta a 3.312,60 dollari (-1,06%). Questa flessione riflette il mutato scenario geopolitico e i mercati in attesa di nuovi sviluppi, lasciando gli investitori a chiedersi quali saranno le prossime mosse del metallo prezioso.

In calo il prezzo dell'oro sull'attenuarsi delle tensioni internazionali che riducono la domanda di beni rifugio: il contratto spot è 3.298,62 dollari l'oncia (-0,88%), il contratto con consegna ad agosto è a 3.312,60 dollari l'oncia (-1,06%).

