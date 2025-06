L' oro è in calo il contratto spot perde lo 0,88%

L’oro, simbolo di sicurezza in tempi incerti, fa segnare un calo sui mercati internazionali, riflettendo l’attenuarsi delle tensioni globali. Il contratto spot scende a 3.298,62 dollari l’oncia (-0,88%), mentre quello con consegna ad agosto si attesta a 3.312,60 dollari (-1,06%). Questa flessione suggerisce una diminuzione della domanda di beni rifugio, ma quali saranno le conseguenze per gli investitori nei prossimi mesi?

In calo il prezzo dell'oro sull'attenuarsi delle tensioni internazionali che riducono la domanda di beni rifugio: il contratto spot è 3.298,62 dollari l'oncia (-0,88%), il contratto con consegna ad agosto è a 3.312,60 dollari l'oncia (-1,06%).

