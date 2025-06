Loris Cuman va a fare video con i droni e muore a 53 anni | il corpo scoperto da un amico

Tragedia a Crespano del Grappa: Loris Cuman, appassionato di droni e creatore di video mozzafiato, è stato trovato morto nel suo camper a soli 53 anni. La sua passione per le riprese aeree aveva conquistato molti, ma una tragica fatalità ha interrotto improvvisamente la sua vita. Le indagini sono in corso, lasciando un velo di tristezza e mistero. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Loris, ricordandolo come un artista e un amico.

CRESPANO DEL GRAPPA (TREVISO) - Loris Cuman, 53 anni, è stato trovato morto all'interno di un camper parcheggiato sulla Strada della Valle delle mure, sopra Crespano. Dalle prime. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Loris Cuman va a fare video con i droni e muore a 53 anni: il corpo scoperto da un amico

In questa notizia si parla di: loris - cuman - anni - fare

Loris Cuman va a fare video con i droni e muore a 53 anni: il corpo scoperto da un amico, era lì da giorni - Tragedia a Crespano del Grappa: Loris Cuman, appassionato di video con droni, viene trovato morto nel suo camper dopo giorni di mistero.

Domenica l’Union St.Gilloise si è laureata campione del Belgio per la tredicesima volta, ma a ben novant’anni di distanza dal dodicesimo titolo! La formazione gialloblu, dell’area metropolitana di Bruxelles, è infatti tornata nella massima divisione del campion Vai su Facebook

Loris Cuman va a fare video con i droni e muore a 53 anni: il corpo scoperto da un amico, era lì da giorni; Tragedia sul Monte Grappa: escurisonista trovato morto nel suo camper; Loris Cuman va a fare video con i droni e muore a 53 anni | il corpo scoperto da un amico era lì da giorni.

Loris Cuman va a fare video con i droni e muore a 53 anni: il corpo scoperto da un amico, era lì da giorni - Loris Cuman, 53 anni, è stato trovato morto all'interno di un camper parcheggiato sulla Strada della Valle delle mure, sopra Crespano. Riporta ilgazzettino.it

Ragazzo trovato morto all'interno di un camper: era parcheggiato lì da giorni - Loris Cuman, 53 anni, è stato trovato morto all'interno di un camper parcheggiato sulla Strada della Valle ... Secondo msn.com