Lorenzo Patta si infortuna! Lacrime agli Europei a squadre | cos’è successo ora si fa durissima

Lacrime di delusione e preoccupazione per l’Italia agli Europei a squadre: Lorenzo Patta, il nostro campione olimpico, si infortuna durante la sua finale nei 100 metri a Madrid. Dopo una partenza fulminea e un’ottima prova sui blocchi, la sua corsa si interrompe bruscamente, lasciando il pubblico e gli atleti senza parole. Ora, la strada verso il successo si fa ancora più difficile. La paura e l’incertezza si fanno largo, ma la speranza non muore mai.

Lacrime amare per l’Italia agli Europei a squadre: Lorenzo Patta si è infortunato quando era al comando dei 100 metri sulla pista verde di Madrid. Il Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo 2020 era uscito benissimo dai blocchi (0.148 il tempo di reazione) e aveva inscenato un’ottima partenza, a metà del rettilineo era in testa e sembrava lanciato verso un risultato a effetto, dopo che in stagione si era espresso in 10.16 a Savona in 10.25 controvento a Roma. Proprio sul più bello però, il velocista sardo è stato colpito da un fastidio muscolare alla gamba destra, si è piegato all’indietro dal dolore, sul suo volto si è palesata una smorfia, si è toccato la coscia e dalla seconda corsia è andato saltellando verso la prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Patta si infortuna! Lacrime agli Europei a squadre: cos’è successo, ora si fa durissima

In questa notizia si parla di: lorenzo - patta - lacrime - agli

Lorenzo Patta: “L’assenza di Jacobs si è sentita nella 4×100. Centellinare gare e allenamenti per evitare infortuni” - Lorenzo Patta, oro olimpico e star della velocità, ha evidenziato un punto cruciale: l'assenza di Jacobs nella staffetta 4×100 si è fatta sentire.

Italia, quarto posto nella staffetta 4x100 alle Olimpiadi; Staffetta 4x100: Italia d'oro con Tortu, Jacobs, Patta e Desalu | Tokyo 2020; Atletica, l'Italia torna a sognare: argento per gli azzurri nella staffetta maschile 4X100.

Europei a squadre: c’è Patta nei 100 metri - Sarà Lorenzo Patta a correre i 100 metri agli Europei a squadre di Madrid, venerdì sera allo stadio Vallehermoso. Da fidal.it

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in lacrime per Shaila Gatta: “perdo persone preziose” - Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in lacrime per Shaila Gatta: “perdo persone preziose” La notte di Natale dell'ex coppia di fidanzati è stata particolarmente complicata, tra lacrime e ... Scrive movieplayer.it