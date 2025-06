L’ordine il disordine e qualche avverbio di troppo Elisabetta Rasy allo Strega

In un mondo di libri e promesse non sempre mantenute, Elisabetta Rasy si distingue con “Perduto è questo mare”, un’opera che invita a scoprire il microcosmo tra le sue pagine, riflettendo sul grande quadro della vita. La sua scrittura, ricca e coinvolgente, ci guida in un viaggio tra ordine e disordine, rivelando come ogni dettaglio possa essere il frammento di un universo più vasto. Un romanzo da non perdere, capace di catturare anche i lettori più diffidenti.

Terza puntata del carotaggio Strega 2025. Andare a pagina 69 del libro candidato e considerarla il microcosmo del macrocosmo. Una porzione rappresentativa, capace di indirizzare chi in libreria si chiede “Mi piacerà? Non mi piacerà?” e non si fida del risvolto di copertina. Troppe spiacevoli esperienze passate, tutti i romanzi paiono il capolavoro del secolo. Siamo a Elisabetta Rasy con “Perduto è questo mare”. La scrittrice era già stata finalista nel 1995, il mare perduto è quello che secondo Anna Maria Ortese “non bagna Napoli”. Era il titolo della raccolta di racconti e reportage che vinse il Premio speciale Viareggio nel 1953. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’ordine, il disordine e qualche avverbio di troppo. Elisabetta Rasy allo Strega

In questa notizia si parla di: rasy - elisabetta - strega - ordine

Dopo Andrea Bajani, già vincitore dello Strega Giovani, Nadia Terranova conquista il secondo posto con 226 voti anche nella cinquina ufficiale. A seguire Elisabetta Rasy con 205 voti. Le trame dei 5 libri finalisti - A Benevento, tra il suggestivo scenario del Teatro Romano, sono stati svelati i finalisti del Premio Strega 2025, un momento di grande emozione per il mondo letterario italiano.

I cinque libri finalisti al #PremioStrega2025, in ordine alfabetico: • Andrea Bajani, «L’anniversario» (Feltrinelli), 280 voti • Paolo Nori, «Chiudo la porta e urlo» (Mondadori), 180 voti • Elisabetta Rasy, «Perduto è questo mare» (Rizzoli), 205 voti • Michele Ruol, « Vai su Facebook

L’ordine, il disordine e qualche avverbio di troppo. Elisabetta Rasy allo Strega; Che serata lo Strega Tour. Tutto pieno per i finalisti; Che serata lo Strega Tour. Tutto pieno per i finalisti.

Che serata lo Strega Tour. Tutto pieno per i finalisti - Alla Palazzina Azzurra Nadia Terranova, Paolo Nori, Elisabetta Rasy e Andrea Bajani per la 44esima edizione di ’Incontri con l’autore’. Segnala msn.com

Premio Strega 2025, Elisabetta Rasy: “Napoli ha vissuto un inabissamento e poi un Rinascimento” - "Indubbiamente Napoli ha iniziato, non così recentemente, ad avere un Rinascimento Napoletano dagli anni Ottanta in poi e poi è stata una crescita. Secondo msn.com