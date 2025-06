Lorde pubblica oggi il nuovo album Virgin

Lorde, la celebre artista neozelandese, lancia oggi il suo attesissimo album Virgin, anticipando un tour che toccherà anche l’Italia con una data a Bologna. Dopo il successo dei concerti in Nord America e l’attesa crescente in Europa, questa nuova uscita segna un passo importante nell’evoluzione musicale di Lorde. Per celebrare l’evento, l’artista ha condiviso un assaggio esclusivo del disco ai propri fan al...

Dopo il sold-out quasi immediato del tour in Nord America e l'attesa spasmodica per il tour in UK e in Europa, Lorde ha pubblicato il suo nuovo attesissimo album, Virgin. Per celebrare l'uscita l'artista ha fatto sentire un assaggio del disco ai propri fan al Baby's All Right a New York domenica scorsa. L' Ultrasound World Tour farà tappa in venue iconiche come il Madison Square Garden a New York, la O2 Arena a Londra, l'AFAS Live ad Amsterdam e il The Anthem a Washington, DC.

