Lorde la recensione dell' album Virgin

Lorde torna con "Virgin", un album che svela una nuova dimensione di purezza e intensità. Contrariamente al titolo, la sua musica esplora il lato più carnale dell’anima, lasciando spazio a un movimento coinvolgente e liberatorio. I brani, spogli e diretti, emergono come corpi nudi pronti a raccontare emozioni crude e fisiche, sfidando le aspettative e affermando il suo talento autentico. Un viaggio sensoriale che non lascia indifferenti.

La purezza sessuale non c'entra nulla con il titolo del suo nuovo album. Il movimento con cui la cantautrice occupa lo spazio lasciatole libero dagli arrangiamenti è molto carnale. I pezzi sono spogli, per dare alle parole la possibilità di arrivare dirette. Crude e fisiche, come un corpo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lorde, la recensione dell'album Virgin

