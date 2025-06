L’orchestra ritorna sul lago dorato Tramonto magico a Castel dell’Alpi

L’incanto del tramonto si fonde con le note di melodie straordinarie: l’Orchestra SaxBo del Conservatorio Giovan Battista Martini di Bologna torna sul suggestivo Lago Dorato a Castel dell’Alpi, regalando un’esperienza unica. Per il secondo anno consecutivo, i giovani talenti si esibiranno in un concerto che promette emozioni indimenticabili, guidati dal Maestro Daniele Faziani. Una giornata intera dedicata alla musica, in un contesto magico, per celebrare il potere dell’arte e della gioventù.

Un’orchestra che suona al tramonto sulle sponde del lago dorato. Per il secondo anno consecutivo, il Conservatorio statale di musica Giovan Battista Martini di Bologna sarà a San Benedetto Val di Sambro: domani sera, nella cornice del lago di Castel dell’Alpi, si terrà infatti il concerto della SaxBo Orchestra del Conservatorio, diretta dal Maestro Daniele Faziani. Nell’occasione una giornata intera sarà dedicata alla musica, con i giovani musicisti dell’orchestra che si eserciteranno lungo le rive dello specchio d’acqua, per esibirsi alla sera in un concerto gratuito che si terrà alle 20.30 nella struttura dell’Usca a fianco del campo sportivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’orchestra ritorna sul lago dorato. Tramonto magico a Castel dell’Alpi

