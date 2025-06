L’opera lirica al supermercato | Unicoop e Maggio portano il Don Giovanni in tre centri commerciali

Un matrimonio sorprendente tra cultura e quotidianità: l'opera lirica sbarca nel cuore della città, trasformando i supermercati Unicoop Firenze in un palcoscenico all'aperto. Con costumi, scene, musica e voci coinvolgenti, questa iniziativa innovativa porta il genio di Mozart a portata di mano di tutti, celebrando la collaborazione tra teatro e grande distribuzione. Non perdere questa occasione unica di vivere l’arte in modo nuovo e accessibile: ti aspettiamo nei tre centri commerciali a giugno!

Firenze, 27 giugno 2025 - L'opera lirica va in scena al supermercato, con i suoi costumi, le scene e i fondali, gli strumenti e le voci dei cantanti. Questa la nuova iniziativa nata dalla storica collaborazione fra Unicoop Firenze e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino che si rinnova per dare vita a un'occasione inedita e gratuita: l'opera scelta è il Don Giovanni di Mozart che andrà in scena negli spazi esterni dei Coop.fi con tre date fra giugno e luglio: la prima è il 27 giugno (alle ore 21), nel parcheggio del centro commerciale Parco di Prato. Sempre alle 21, si replica nel parcheggio del Centro di Sesto Fiorentino il 10 luglio e il 17 al Centro di Gavinana, in piazza Bartali a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’opera lirica al supermercato: Unicoop e Maggio portano il Don Giovanni in tre centri commerciali

