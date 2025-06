L' opera di Jago a Montecitorio

L'opera di Jago a Montecitorio rappresenta un intenso messaggio di riflessione e attualità, catturando l’attenzione di tutti con la sua forza visiva. L'artista ciociaro Jacopo Cardillo, meglio conosciuto come Jago, ha donato alla Camera dei deputati la scultura intitolata "Look Down", ora visibile nel suggestivo cortile d’onore. L'inaugurazione, avvenuta nella coerenza tra arte e politica, segna un momento di grande significato culturale e sociale.

L'artista ciociaro Jacopo Cardillo, conosciuto da tutti come Jago, ha messo a disposizione della Camera dei deputati la sua opera, dal titolo 'Look Down'. La scultura, giunta mercoledì sera a Montecitorio, è stata collocata nel cortile d'onore. L'inaugurazione dell'allestimento è avvenuta nella.

“Il bambino che ho rappresentato nella mia scultura 'Look down', in questi anni ha girato il mondo e ne ha viste di tutti i colori. L'opera è stata danneggiata, accarezzata, accolta, rifiutata, vandalizzata, amata”. Così l’artista Jago parla, nella puntata di questa sett Vai su Facebook

