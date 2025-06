Longiano apre alla rassegna culturale Montagne di neve con talk spettacoli e concerti | tra gli ospiti Federico Buffa e Drusilla Foer

L'estate a Longiano si accende di cultura con "Montagne di Neve", una rassegna che trasforma piazza Malatestiana nel palcoscenico ideale per incontri, spettacoli e musica di alto livello. Con ospiti del calibro di Federico Buffa e Drusilla Foer, questa iniziativa promette di coinvolgere, emozionare e intrattenere il pubblico in un mix unico di arti e parole fino a fine agosto, rendendo Longiano la destinazione imperdibile per gli amanti della cultura. La città si prepara a vivere un'estate all'insegna della scoperta e dell'ispirazione.

L'estate longianese si arricchisce di una nuova rassegna culturale. A partire dal 30 giugno piazza Malatestiana diventa infatti il cuore di “Montagne di neve”, il cartellone di sei appuntamenti che fino a fine agosto porta in città un mix di linguaggi, dai talk al teatro fino ai concerti. Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: rassegna - culturale - montagne - neve

"Pensare il presente", prosegue la rassegna culturale "Casa Nome Collettivo" a Fiorenzuola - Pensare il presente prosegue con la rassegna culturale Casa Nome Collettivo a Fiorenzuola, che ha già superato le 200 presenze.

Shaun White non è stato solo un campione.? È stato una rivoluzione.? Un talento fuori scala capace di trasformare uno sport estremo in spettacolo globale, di portare lo snowboard dalle montagne agli occhi del mondo, riscrivendo ciò che pensavamo fosse p Vai su Facebook

Cadono ’Montagne di neve’. Momenti di bellezza fuori stagione; A Longiano arriva la rassegna di cultura Montagna di neve; A Longiano arriva “Montagne di neve”, la rassegna di cultura, cura e partecipazione per “non scioglierci al sole”.

Cadono ’Montagne di neve’. Momenti di bellezza fuori stagione - Cultura, cinema, musica e riflessioni si uniscono in un proposta culturale di livello e non turistica. Lo riporta msn.com

A Longiano arriva la rassegna di cultura “Montagna di neve” - Sei appuntamenti estivi in piazza Malatestiana a Longiano, tra musica, cultura e divertimento ... corrierecesenate.it scrive