L’omicidio di Davide Gorla | attesa per l’interrogatorio di Emanuele Mirti L’arma e la maglietta insanguinata sparite e i debiti per l’affitto | ecco cosa gli chiederà il Gip

Domani, Emanuele Mirti si presenterà davanti al giudice per l'interrogatorio che potrebbe svelare nuovi dettagli sul tragico omicidio di Davide Gorla. Tra le questioni più delicate, la sparizione dell'arma del delitto e della maglietta insanguinata, così come i debiti per l'affitto che gravano sul sospettato. Cosa chiederà il gip? E quali segreti verranno finalmente rivelati in questa delicata fase delle indagini?

Busto Arsizio (Varese), 27 giugno 2025 – Comparirà domani sabato 28 giugno davanti al Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio Emanuele Mirti, il cinquantenne di Castellanza fermato per l'omicidio di Davide Gorla, commerciante 64enne di Busto Arsizio, assassinato a coltellate nel pomeriggio di mercoledì 25 giugno nel suo negozio di via Milano. Mirti ha visto questa mattina l'avvocato difensore Roberta Bono in carcere a Busto Arsizio. "Il mio assistito è molto provato per l'accaduto. È provato sia fisicamente che psicologicamente dalla vicenda – commenta il legale – Valuteremo gli atti nelle prossime ore".

