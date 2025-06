Lombardia fortunata al 10 e Lotto | a Milano vinti 5mila euro

La Lombardia si conferma regione fortunata al 10eLotto, e l’estrazione di giovedì 26 giugno ha regalato emozioni e grandi vincite. A Milano, in via Amoretti, un fortunato ha portato a casa 5mila euro con un "8 Oro", mentre a Vigevano, è stato centrato un "8 Extra" da oltre 12.500 euro. Scopriamo insieme i dettagli di questa serata ricca di sorprese e di meteore di fortuna!

